«Ножницы» тоже получили обновление.

Microsoft обновляет встроенные приложения Windows 11 «Ножницы» и «Блокнот» в тестовых версиях операционной системы на каналах Canary и Dev Insider, сообщает Neowin. В первом случае пользователям стала доступна возможность рисовать на снимках фигуры, а во втором — вызывать ИИ-помощника Copilot, отправляя ему любой выделенный фрагмент документа. Copilot можно попросить объяснить выделенный фрагмент, будь то программный код или логи, дополнить текст и т.д. Вызвать помощника можно через контекстное меню, либо сочетанием клавиш Ctrl и E.

В числе незадокументированных изменений есть функция «Говори за меня», инсайдеры нашли в недрах Windows 11 страницу с её настройками. Идея состоит в том, чтобы научить операционную систему говорить голосом пользователя. Согласно описанию, Windows 11 позволит создать голосовой аватар, а затем использовать его для личных или онлайн-встреч. Пользователь может набрать текст, а Windows 11 произнесёт это его синтезированным голосом.