На данный момент, похоже, таких планов нет.

Представители корейского ресурса QuasarZone затронули интересную тему в интервью с представителем компании ASRock: есть ли в планах сотрудничество с NVIDIA? Ходят слухи о потенциальной возможности ASRock начать производство видеокарт NVIDIA, однако на данный момент, похоже, таких планов нет. Хотя представитель ASRock прямо не исключил такую возможность, очевидно, что сотрудничество с NVIDIA сопряжено с трудностями, отмечают в VideoCardz.

Доминирующая позиция NVIDIA делает вступление в такое партнёрство серьёзной задачей, потенциально требующей существенной переоценки и изменения стратегии планирования. Представитель ASRock отметил, что в настоящее время внести такие изменения в производство будет непросто.

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ASRock в настоящее время производит видеокарты AMD и Intel, считаясь одним из наиболее важных партнёров AMD. ASRock регулярно выпускает широкий ассортимент видеокарт «красной компании», в то время как у некоторых других партнёров оной всё наоборот, вариантов видеокарт Radeon всё меньше.

ASRock уверенно позиционирует себя на рынке, завоёвывая популярность как среди экономных потребителей, так и среди энтузиастов, предлагая широкий ассортимент продуктов различного класса. Компанию также отличается высокая скорость реагирования на ценовые изменения.