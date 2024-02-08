Релиз Blender 4.1 запланирован на март.

Новое обновление бета-версии Blender 4.1 добавило в движок рендеринга Cycles поддержку OpenImageDenoise, библиотеки фильтров шумоподавления с открытым исходным кодом для изображений, визуализируемых с помощью трассировки лучей, сообщает VideoCardz со ссылкой на разработчиков.

Новые возможности теперь включены по умолчанию для всего поддерживаемого оборудования, включая видеокарты NVIDIA серии GeForce GTX 16, видеокарты RTX, графические решения AMD на базе архитектур RDNA 2-го и 3-го поколения, Intel Arc и графики в чипах Apple M. Стоит отметить, что Blender использует передовые библиотеки рендеринга, такие как NVIDIA Optix, AMD HIP, Intel OneAPI и Apple Metal.

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Более того, Cycles в Blender 4.1 теперь поддерживает т интегрированную графику AMD RDNA3, которую можно встретить в APU серий Ryzen 7040 и 8040, а также представленных недавно настольных APU Ryzen 8000G. Это отличная новость для тех, кто хочет заняться 3D-моделированием на ноутбуках или настольных компьютерах без дискретной графики.

Версия Blender 4.1 все ещё находится в разработке, релиз намечен на 19 марта.