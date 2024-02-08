Microsoft поторопилась подтвердить это в блоге.

Windows 11 26052, которую ждут на этой неделе, станет первой общедоступной сборкой с предварительной версией Sudo для Windows в своём составе. В удалённом сообщении блога, с которым успели ознакомиться специалисты Windows Latest, Microsoft подтвердила, что Sudo для Windows является новым способом выполнения команд с повышенными правами из консоли. Более того, код утилиты планируют открыть и опубликовать на платформе GitHub.

Sudo для Windows позволит повысить уровень команды без необходимости открывать новую консоль с повышенными правами. Один из способов включить Sudo — в разделе настроек для разработчиков. Также можно включить Sudo, выполнив команду в консоли с повышенными привилегиями: sudo config –enable, указав после вариант конфигурации.

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Sudo для Windows в настоящее время поддерживает три различных варианта конфигурации: