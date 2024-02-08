Как обычно, специалисты не рекомендуют устанавливать хотфикс тем, кто не испытывает описанных проблем.

Статтеры — одна из самых распространённых и сложных проблем, которая не всегда может быть связана только с видеокартой, являясь результатом целого комплекса проблем с процессором, памятью, а иногда всей системой. NVIDIA, по крайней мере, нашла и устранила одну из проблем в своём новом хотфикс-драйвере, сообщает VideoCardz. Согласно списку изменений, драйвер поможет в режимах с включённой вертикальной синхронизацией, а также в целом может повысить комфорт при выполнении различных задач, включая веб-сёрфинг.

Новый драйвер устраняет следующие проблемы:

периодические статтеры в играх с вертикальной синхронизацией

зависания при прокрутке веб-страниц

статтеры в Red Dead Redemption 2 c API Vulkan на некоторых ноутбуках

проблемы со стабильностью в Immortals of Aveum

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Хотфикс драйвер 551.46 основан на последней релизной версии драйвера Game Ready 551.23. Как обычно, специалисты не рекомендуют устанавливать хотфикс тем, кто не испытывает описанных проблем. NVIDIA обычно выпускает подобные исправления, если следующий стабильный выпуск не запланирован на ближайшее время.