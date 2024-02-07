Информация о модели появилась в китайских социальных сетях.

СМИ стало известно о подготовке брендами Zephyr и Valkyrie видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER с жидкостным охлаждением, которая может выделиться среди конкурентов необычным дизайном. Для Zephyr это будет первая видеокарта с AIO жидкостной системой, сообщает VideoCardz. Судя по всему, разработкой охлаждения занимается Valkyrie.

Видеокарта занимает два слота расширения и сопрягается с 280-мм радиатором посредством трубок в белой оплётке. На радиатор предустановлены вентиляторы Valkyrie RGB. Конструкция видеокарты включает серебристый кожух с подсвеченными элементами и другими дизайнерскими изысками. По данным Zephyr, температура RTX 4080 SUPER в данном исполнении под нагрузкой Furmark не превышает 52°C при скорости вращения вентиляторов на радиаторе 1350 об/мин.

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Стоит отметить расположения разъёма питания 12VHWPR на торце. К сожалению, задумка до конца не ясна, так, по утверждению VideoCardz, компания могла реализовать угловое подключение для кабеля питания, но представленные материалы не позволяют говорить об этом со 100% уверенностью. Подробности станут известны в ближайшее время, видеокарту планируют выпустить после Китайского Нового Года.