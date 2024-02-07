Включить коррекцию ошибок нельзя, хотя ранее в спецификациях на сайте компании поддержка упоминалась.

Unervi González, Unsplash

Процессоры AMD Ryzen 8000G не поддерживают возможности коррекции ошибок памяти ECC, сообщают специалисты Tom’s Hardware, получив подтверждение от AMD. Загвоздка в том, что, когда AMD представила эти новые APU для настольных компьютеров, поддержка была заявлена в спецификациях, а теперь, когда первые покупатели обнаружили обратное, выяснилось, что упоминание этой возможности пропало с сайта компании. Судя по всему, это было ошибкой.

«Архив Интернета», проект Wayback Machine, сохранил страницу спецификаций AMD Ryzen 7 8700G от 8 января, где поддержка ECC упоминалась, а вот в копиях страницы от 28 и 30 января поддержка уже не упоминается.

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В Tom’s Hardware полагают, что AMD Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G и 8600G, а также Ryzen 7 8700G вообще не поддерживают технологию ECC, отмечая, что для компании было бы странным шагом добавить эту возможность в обычные потребительские продукты.

Поддержку ECC обычно реализуют в корпоративной линейке процессоров AMD Ryzen Pro вместе с другими технологиями, такими как удалённое управление, шифрование памяти. Возможно, Ryzen Pro 8000G будут поддерживать ECC вместе с перечисленными технологиями, но эту линейку бизнес APU ещё не анонсировали.