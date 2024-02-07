Технология предназначена для ноутбуков и включалась на настольных ПК по ошибке, снижая производительность.

Похоже, компания MSI приступила к выпуску новых версий BIOS для материнских плат AMD AM5 и новых APU Ryzen 8000G, отключая технологию STAPM по умолчанию, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера и инсайдера @g01d3nm4ng0. Ранее стало известно, что AMD забыла выключить STAPM, «портируя» мобильные чипы на настольные ПК, где эта технология совершенно ни к чему.



Источник изображения: Для платы MSI X670E GAMING PLUS WIFI новый BIOS с AGESA 1.1.0.2b исправляет STAMP, а вот, например, в примечаниях к обновлению MAG B650 TOMAHAWK WIFI такого пункта нет.Источник изображения: MSI

Механизмы STAPM (Skin Temperature-Aware Power Management) жёстко регулируют питание процессоров с учётом их температуры, что полезно на ноутбуках, но на настольных ПК приводит к неоправданному снижению производительности.

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AMD работает с партнёрами-производителями материнских плат над решением проблемы посредством выпуска новых версий BIOS. MSI уже выпускает новые версии на базе прошивки AGESA 1.1.0.2b с соответствующим исправлением. Обычно исправление заключается в отключении STAPM по умолчанию, когда ранее она могла включаться автоматически.