В новейших игровых мониторах делается упор на технологию OLED.

Производители выбирают для новейших игровых мониторов технологию OLED, однако хорошо известен её недостаток — выгорание в участках, где отображается яркий статический контент. Есть способы замедлить этот эффект и продлить срок службы, такие как смещение пикселей или регулирование подсветки, но как полностью избавиться от проблемы, пока не придумали.

Чтобы развеять сомнения покупателей ведущие компании расширяют свои гарантийные обязательства. ASUS теперь предлагает двухлетнюю гарантию на случай выгорания своих OLED-мониторов, сообщает VideoCardz. Эти новые условия распространяются на все OLED-мониторы, включая новейшие PGA34WCDM и PG32UCDM.

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MSI тоже объявила о расширенной гарантии, покрывающей случаи выгорания OLED-мониторов. Хотя условия гарантии при возникновении этой проблемы требуют дополнительных разъяснений, можно предположить, что одним из них является использование функции MSI OLED Care, встроенной в эти мониторы. Актуальный на момент написания список мониторов с расширенной гарантией приводится в официальной новости MSI.