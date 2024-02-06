Четыре вентилятора уже входят в комплект, а вместо боковой панели из закалённого стекла можно выбрать сетчатую.

В последние годы на рынке стали появляться компьютерные корпуса с элементами из натурального дерева. Компания Sharkoon следуя этой тенденции представила Rebel C70G RGB — корпус формата Mid-Tower с передней панелью под дерево, сообщает Tom’s Hardware.

Среди остальных подобных предложений вариант от Sharkoon выделяется наличием большого количества крепления для вентиляторов и возможностью установки сетчатых боковых панелей. По три вентилятора диаметром 120-мм можно установить спереди, сверху и сбоку, по одному вентилятору сзади и за монтажной панелью материнской платы. Верхние, боковые и передние крепления позволяют устанавливать 360-мм радиаторы.

реклама

Всё это дополняется сетчатыми панелями для наилучшего воздушного потока. Вместо боковой панели из закалённого стекла также можно выбрать сетчатую. Стоит отметить и конструкцию нижнего пылевого фильтра, который выезжает вперёд. Пожалуй, это самый удобный вариант для чистки, но почему-то немногие производители применяют такую конструкцию в своих корпусах. Остаётся надеяться, что в Sharkoon продумали конструкцию салазок для удобной установки фильтра обратно.

В комплект поставки уже входят четыре 120-мм вентилятора с подсветкой, три располагаются спереди за пылевым фильтром, ещё один вентилятор установлен на задней панели. Корпус позволяет установить до трёх накопителей формата 3,5 или 2,5 дюйма, материнские платы от mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарты длиной до 400 мм, есть встроенный кронштейн для поддержки массивных графических ускорителей.

Также в корпус поместятся воздушные процессорные кулеры высотой до 165 мм и блоки питания длиной до 270 мм. На передней панели присутствует один порт USB-C 3.2 Gen 2, два USB 3.0, комбинированный аудиоразъём, кнопки включения и управления подсветкой. О цене не сообщается.