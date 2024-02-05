Это SATA модели объёмом до 8 ТБ.

Компания Phison Electronics объявила о выпуске специализированных твердотельных SATA III накопителей для систем видеонаблюдения, в том числе S12DI среднего-высокого класса и экономичных моделей S17T, сообщает TechPowerUp.

В числе преимуществ и ключевых особенностей накопителей S12DI: стабильная скорость записи для предотвращения потери кадров, защита от потери питания, готовность к непрерывной интенсивной записи данных в течение длительных промежутков времени, широкий температурный диапазон работы. Защита от потери питания представлена системой с танталовыми конденсаторами, заряда которых должно хватить для копирования данных из DRAM-буфера во флэш-память.

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Phison предложит в серии S12DI накопители объёмом до 8 ТБ (до 16000 TBW), а в серии S17T — до 4 ТБ (до 1600 TBW). Модели S17T выглядят заметно проще, отличаясь меньшим ресурсом, отсутствием DRAM, аппаратной защиты от потери питания и т.д. Покупатели накопителей из этих серий получат доступ к фирменному интеллектуальному программному обеспечению для восстановления данных Smart Rescue, который поможет в определённых ситуациях.