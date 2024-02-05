Это уже не первый раз, когда руководители и представители ведущих компаний в индустрии называют середину 2024 года временем выхода новой версии Windows.

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Президент и главный исполнительный директор компании Qualcomm ожидает появление «следующей версии Microsoft Windows» в середине 2024 года. Об этом сообщает Neowin, цитируя стенограмму (PDF) телеконференции, на которой обсуждались финансовые результаты компании за первый квартал 2024 года: «…Мы ориентируемся на запуск продуктов с этим чипсетом [Qualcomm X Elite] в привязке к следующей версии Microsoft Windows, которая наделена многими возможностями Windows AI. Мы по-прежнему придерживаемся той же даты, что определена для Windows, середина 2024 года, когда начинается подготовка к новому учебному году…», — сказал Криштиану Ренно Амон (Cristiano Renno Amon).

Это уже не первый раз, когда руководители и представители ведущих компаний в индустрии называют середину 2024 года временем выхода новой версии Windows. Шумиха постепенно нарастает, появляются новые слухи, так, согласно последним, вместо Windows 12 в этом году может быть представлено обновление Windows 11 с переходом на новую платформу, расширением возможностей на основе искусственного интеллекта и другими множественными изменениями. Так или иначе, существуют множественные свидетельства подготовки крупного обновления, которое стимулирует пользователей обновить свои устройства, совершив переход на оборудование с поддержкой ускорения ИИ.