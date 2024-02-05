Судя по всему, видеокарта готовилась для китайского рынка.

Китайский рынок компьютерных комплектующих отличается разнообразием различных эксклюзивных дизайнов, некоторые из которых посвящены популярным играм или сериалам. В Сети засветилась очередная новинка, выпуску которой, вероятно, помешали новые экспортные ограничения США. В VideoCardz сообщают, что MSI готовила GeForce RTX 4090 с одним из персонажей игры Honkai: Star Rail — Жуань Мэй, экспертом в области биологических наук. Фотографии видеокарты опубликовал Twitter (заблокирован в РФ) блогер @hongxing2020.

Судя по фото, это специальное издание основано на обновлённой флагманской модели MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X. Видеокарта получила необычный зелёно-золотой дизайн и заднюю панель с красивым рисунком. В комплекте также могут присутствовать различные тематические аксессуары.

реклама

Ссылки на одном из флаеров указывают на китайский веб-сайт MSI, скорее всего, дизайн является эксклюзивным для этого региона, но теперь RTX 4090 в Китае под запретом, а MSI, вероятно, не успела начать продажи новинки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Не исключено, что дизайн перенесут на RTX 4090 D и выпустят в Китае позже, может быть, видеокарты появятся в других регионах, официальной информации по этому поводу нет.