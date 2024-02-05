Смартфон получил AMOLED дисплей и аккумулятор на 5000 мАч при небольшой толщине корпуса.

Официально представлен смартфон Vivo V30, новинка на базе 4-нм 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 скоро будет доступна на более чем 30 рынках, сообщает GSMArena. Подготовлено четыре конфигурации, две из которых предложат 8 ГБ оперативной памяти с флэш накопителем на 128 или 256 ГБ, а две другие 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 или 512 ГБ.

К числу достоинств Vivo V30 относят камеры: основную 50-мегапиксельную, представленную сенсором OmniVision OV50E с размером матрицы 1/1,55 дюйма, а также 50 МП сверхширокоугольную и фронтальную камеры с автофокусом. Также впечатляет 6,78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1260×2800 пикселей и максимальной яркостью 2800 нит, элегантный дизайн.

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Смартфон доступен в четырёх цветах, каждый из которых обладает уникальным эффектом: Bloom White отличает трёхмерный узор в виде лепестков, Waving Aqua эффект набегающих волн, цвет Lush Green переливается и блестит в лучах света, а Noble Black называют самым изысканным вариантом благодаря стеклу Fluorite AG Glass. Также смартфон может похвастаться аккумулятором на 5000 мАч при толщине корпуса 7,5 мм. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.

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Vivo V30 работает под управлением FuntouchOS 14 на базе последней версии Android 14, поддерживать устройство должны в течение как минимум 4 лет.