Новый APU AMD Ryzen 7 8700G отлично работает с высокоскоростной памятью.

Индонезийский оверклокер Бенни Лодевейк Нитоло Ласе (Benny Lodewijk Nitolo Lase) достиг рекордной скорости DDR5-10346 с процессором AMD Ryzen 7 8700G, материнской платой Gigabyte B650E AORUS Tachyon и парой модулей памяти Trident Z5 RGB DDR5 7600 CL36 от G.Skill, сообщает Wccftech. При этом память работала с задержками 52-62-62-126-127 на напряжении 1,45 В.

Рекорд показывает, насколько далеко платформа AMD AM5 продвинулась в плане поддержки более высокочастотной памяти DDR5 за сравнительно короткое время. На старте едва ли можно было добиться скоростей выше 7000 МТ/с, а теперь результаты превышают 9000 и уже 10000 МТ/с без использования экстремального охлаждения.

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Другие оверклокеры также обновляют рекорды с новым APU AMD Ryzen 7 8700G. Корейский специалист SafeDisk смог запустить память DDR5-9000 с задержками CL36 и FCLK, установленным на 2500, не выявив ошибки WHEA в Y-Cruncher и других стресс-тестах. В своих экспериментах SafeDisk использовал материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E Gene.