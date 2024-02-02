Странно, учитывая, что видеокарта получила больше ядер и более быструю память.

NVIDIA выпустила на неделе RTX 4080 SUPER, новая субфлагманская модель не показала существенного преимущества над оригинальной версией, но стоит дешевле на 200 долларов. Ожидалось, что конструкция RTX 4080 SUPER будет идентична оригинальной модели, ведь обе используют один и тот же графический процессор с разным количеством активных блоков и 16 ГБ 256-битной памяти, отличается только скорость чипов. Однако в печатной плате RTX 4080 SUPER в исполнении Founders Edition произошли неожиданные изменения, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube блогера 极客湾Geekerwan.

Как сообщил блогер, новая RTX 4080 SUPER получила меньше фаз питания — NVIDIA сократила количество фаз для графического процессора с 13 до 11 и фаз для памяти с 3 до 2. Специалисты не считают эти изменения существенными, однако странно, что компания решила урезать подсистему питания, учитывая, что видеокарта получила больше ядер и более быструю память.

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Стоит подчеркнуть, что речь идёт пока только о RTX 4080 SUPER в исполнении Founders Edition, образец ASUS ROG STRIX, протестированный Geekerwan, имеет ту же схему питания, что и оригинальная версия. Остаётся лишь посоветовать тем, кто планирует приобрести новую видеокарту, тщательно ознакомиться с обзорами моделей, изучив печатные платы.

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Кроме этого Geekerwan отметил, что NVIDIA впервые использовала метку PRESS SAMPLE на графическом процессоре видеокарт, отправляемых прессе. Как правило, рецензенты получают на тестирование ранние образцы из первых производственных партий с маркировкой QUAL SAMPLE или вообще без каких-либо маркировок, отметили в VideoCardz.