За рубежом процессор появился в продаже.

Unervi González, Unsplash

На днях AMD выпустила несколько новых процессоров, но в обзорах внимание было уделено только серии APU Ryzen 8000G. В числе других новинок Ryzen 7 5700X3D — более доступный вариант 5800X3D, процессора, который считается лучшим выбором для игрового ПК на платформе AM4. Частоты 5700X3D были снижены, но он сохраняет то же количество ядер.

Официальных обзоров Ryzen 7 5700X3D нет, поскольку AMD не предоставила образцы этого процессора прессе. Однако на китайских платформах, таких как Bilibili, уже доступны небольшие рецензии от энтузиастов и блогеров, сообщает VideoCardz.

реклама

Прямого сравнения 5700X3D и 5800X3D нет, зато новинку сравнивают с Intel Core i5-12600 и 13600, которые продаются по близкой цене. Судя по опубликованным тестам, 5700X3D превосходит 12600KF и составляет серьёзную конкуренцию 13600KF. Влияние 3D V-Cache варьируется в зависимости от игры: в некоторых играх наблюдается существенный прирост, в то время как в других совсем небольшой.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Зарубежные цены AMD Ryzen 7 5700X3D начинаются от 249 долларов США.