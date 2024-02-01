Отличное дополнение для бело-розовой сборки.

В Японии замечена специальная версия киловаттного блока питания Seasonic Vertex GX-1000 под названием Sakura, выполненная в нежных бело-розовых цветах цветущей сакуры, сообщает GdM. Комплектные кабели выполнены в цвет, также покупателя порадует цветок сакуры в центре решётки вентилятора и рисунки цветущего дерева. Судя по всему, блок питания в данном оформлении можно будет приобрести только в Японии и только в течение определённого периода времени, пока все блоки из ограниченной партии не раскупят.

Отличное дополнение для бело-розовой сборки. Источник изображения: GdM

Seasonic Vertex GX-1000 — это полностью модульный блок питания ATX 3.0, высокая эффективность которого подтверждена сертификатам 80PLUS GOLD и Cybenetics Platinum. Он предлагает разъём 12VHPWR для подключения современных видеокарт в совокупности с тремя 6+2-контактными разъёмами. В системе охлаждения используется 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике, который останавливается при небольшой нагрузке. Что касается шума — блок получил сертификат Cybenetics Lambda A.