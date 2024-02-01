Возможно, это ответ на чипсет Intel W680.

Материнские платы ASUS на базе чипсета AMD X690E, PRO WS X690E-SAGE SE и PRO WS X690E-SAGE SE WIFI, были обнаружены в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz. Эта информация намекает на то, что ASUS готовится выпустить обновление для своей серии плат PRO WS, в которой платы AMD AM5 на сегодняшний день отсутствуют. Серия ASUS PRO WS ориентирована на рабочие станции и фокусируется на надёжности, стабильности и возможностях расширения, нежели на возможностях для разгона и игр.

Судя по названию плат, в их основу ляжет новый чипсет X690E, который ещё не был официально представлен компанией AMD. Предполагается, что чипсет X690E принесёт новые возможности и ряд преимуществ, по сравнению с чипсетом X670, конкретные детали пока остаются неизвестными. Специалисты отмечают, что AMD когда-то планировала выпустить чипсет X590, но этого не состоялось.

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Ранее серия ASUS PRO WS была ориентирована на HEDT платформы AMD и Intel, в частности, были варианты на чипсете W680 для сокета LGA 1700, возможно, платы ASUS PRO WS на базе чипсета X690E для AM5 будут конкурировать с вариантами W680.