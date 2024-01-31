Как бюджетное дополнение к предстоящим Arrow Lake.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Intel работает над бюджетной серией процессоров под кодовым названием Bartlett Lake-S для платформы LGA 1700, заявил инсайдер Red Gaming Tech в одном из своих видео на YouTube, сообщает VideoCardz. Никакой конкретики об этом семействе нет, инсайдер лишь отметил, что это, скорее всего, будет очередное обновление Raptor Lake.

Стоит отметить, что прогнозы Red Gaming Tech не всегда сбываются, например, инсайдер предсказывал, что Intel выпустит 6-ядерные Core i3 в обновлённой настольной серии Raptor Lake-S Refresh. Тем не менее, есть вероятность того, что платформа LGA 1700 ещё получит обновление.

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Текущее предложение Intel в мобильном сегменте состоит из премиальных процессоров Core Ultra семейства Meteor Lake и более доступной серии Core, в основе которой Raptor Lake-U. То есть, новая архитектура доступна только в дорогих ноутбуках. Почему бы и в настольном сегменте не применить подобную практику?

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Аналогичным образом следующее семейство процессоров Intel Arrow Lake могут ориентировать только на премиум сегмент, для бюджетного и средне-бюджетного можно снова перевыпустить прошлую серию с очередным повышением частот и какими-нибудь оптимизациями, благо частотный потенциал Raptor Lake велик. Даже если в серии Arrow Lake будут процессоры среднего и начального уровня с демократичной ценой, общие затраты на сборку новой системы всё равно будут значительными — потребуется новая материнская плата LGA 1851 и новая память DDR5. Насколько правдивы прогнозы Red Gaming Tech, вероятно, удастся узнать ближе ко второй половине года.