Урезанную версию оригинальной RTX 3050 ждут в феврале.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ была замечена на сайте одного австрийского магазина, что подтверждает слухи о появлении новинки в первом квартале, возможно, в феврале. Появившаяся модель Ventus 2X от MSI имеет удивительно высокую цену 245 евро, очевидно, что это просто заполнитель. Согласно слухам, карта должна стоить около 179 долларов, более чем на 60 долларов дешевле, чем версия на 8 ГБ, отмечает VideoCardz, также утверждая, что производители сейчас вносят последние штрихи в свои модели.

Указанные в каталоге характеристики, скорее всего, тоже не соответствуют действительности. Ожидается, что карта будет иметь 2304 ядра CUDA и 96-битную шину памяти, а энергопотребление не должно превышать 100 Вт. В каталоге же говорится о 130-ваттном TDP.

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Предполагается, что после выхода RTX 3050 6 ГБ оригинальная 8-гиговая версия постепенно исчезнет из продажи. Выпустит ли компания другую, более современную видеокарту, которая заполнит пространство между RTX 3050 6 ГБ и самым доступным предложением нового поколения в лице RTX 4060, пока неизвестно. Слухов о настольной RTX 4050 в последнее время не поступает.