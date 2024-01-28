Вариация серии EAGLE в белом цвете.

Ассортимент видеокарт GIGABYTE пополнился квартетом новых моделей NVIDIA GeForce RTX 40 в серии EAGLE ICE, вариации существующей EAGLE в стильной белой расцветке. Представлены RTX 4070 Ti SUPER, 4070 SUPER, 4060 Ti и 4060, сообщает VideoCardz.

Вариант GeForce RTX 4070 Ti SUPER в исполнении EAGLE ICE. Источник изображения: GIGABYTE

Все карты получили охлаждение с тремя вентиляторами, но отличаются размерами. Модели RTX 4060 перекрывают два слота расширения и в длину занимают 27 см, а 2,5-слотовые RTX 4070 занимают в длину 26 см. Все представленные модели разогнаны на заводе, на что указывает приставка OC в названии, на некоторых моделях разгон достигает 2,4…2,5% относительно номинала.

Вариант GeForce RTX 4060 Ti в исполнении EAGLE ICE. Источник изображения: GIGABYTE

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Варианты GeForce RTX 4060 Ti и 4060 в серии EAGLE от GIGABYTE отличаются нестандартным набором видеовыходов с двумя DisplayPort (DP) 1.4a и двумя HDMI 2.1a. Напротив, варианты RTX 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER не отличаются от референса, предлагая сочетание трёх DP и одного HDMI. Карты класса 60 для дополнительного питания оснащены 8-контактным разъёмом PCIe, а карты класса 70 — 16-контактным (12+4).