Радиатор совместим со стандартными PS5, версия для компактной (Slim) появится позже.

SK Hynix объявила о выпуске двух новых продуктов: USB твердотельного накопителя Tube T31 и радиатора Haechi H01, разработанного для охлаждения M.2 накопителя, установленного в PlayStation 5, сообщает GdM. USB 3.2 Gen2 Type-A накопитель Tube T31 со скоростью передачи данных до 1,0 ГБ/с будет доступен в вариантах ёмкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Размеры SSD составляют 92,5×30,5×14 мм, вес — 34 грамма. Устройство получило ударопрочный корпус, способный выдержать падение с высоты до 2 метров.

Специализированный радиатор Haechi H01 предназначен для стандартных моделей PlayStation 5 CFI-1000, 1100 и 1200. Отмечается, что для изготовления радиаторов используют ЧПУ станки, а площадь рассеивания тепла Haechi H01 примерно в 2,3 раза больше, чем у стандартных радиаторов M.2. Вероятно, имеются ввиду небольшие радиаторы или простейшие тепло-распределители без развитой теплообменной поверхности. В будущем SK Hynix планирует выпустить радиатор, который будет совместим с новой, более компактной версией PlayStation 5 серии CFI-2000.