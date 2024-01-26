Такой прогноз даёт генеральный директор компании Intel.

Обсуждая с прессой финансовые результаты за прошедший квартал и год, генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) заявил, что производительность потребительских настольных процессоров компании в нагрузках, связанных с искусственным интеллектом, возрастёт в шесть раз к выходу семейства Panther Lake — его ожидают в 2025 году.

Процессоры Lunar Lake и Arrow Lake будут до трёх раз быстрее текущих решений Core Ultra, а Panther Lake будет ещё в два раза быстрее, сообщает Wccftech, цитируя телеконференцию (PDF): «Платформа Core Ultra сегодня обеспечивает лидирующую производительность искусственного интеллекта, а наши платформы будущего поколения, которые будут запущены позднее в текущем году, Lunar Lake и Arrow Lake, утроят её. В 2025 году с Panther Lake мы планируем увеличить производительность работы ИИ ещё в 2 раза».

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Гелсингер также рассказал, что компания находится на пути к выполнению установленного плана по разработке и интеграции пяти техпроцессов за четыре года, так Intel 18A будет готов к производству во второй половине 2024 года. Intel 18A применяется для производства процессоров Clearwater Forest и Panther Lake, последние придут на смену Arrow Lake, в производстве которых применяется техпроцесс Intel 20A. Что касается Clearwater Forest, это серверные процессоры, которые, как ожидается, предложат до 288 E-ядер на новой архитектуре Darkmont.