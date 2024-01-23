Для него в процессорах Arrow Lake предусмотрены дополнительные линии PCIe.

Jeremy Bezanger, Unsplash

В Сети продолжают появляться слухи о будущих процессорах Intel. На днях инсайдеры рассказали о некоторых особенностях и предположительном позиционировании семейств Lunar Lake и Arrow Lake, возможностях настольного чипсета 800 серии для платформы LGA 1851. Специалисты ряда СМИ были удивлены отсутствием каких-либо упоминаний Thunderbolt 5 в просочившихся материалах по Arrow Lake, в ответ Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @yuuki_ans опубликовал дополнительную информацию, из которой следует, что на платформе для настольных Arrow Lake поддержка Thunderbolt 5 должна быть реализована посредством контроллера Barlow Ridge, сообщает Wccftech.

Собирая всю известную информацию воедино, специалисты отмечают, что настольные Intel Arrow Lake должны предложить расширенную поддержку PCIe Gen5, при которой количество линий для дискретной видеокарты не будет уменьшаться при подключении M.2 накопителя: 16 линий будет выделено для видеокарты, слотов PCI Express, ещё 4 линии для M.2 накопителя. Также в процессоре будут реализованы линии PCIe 4.0: 8 для подключения чипсета, и по 4 для подключения дополнительного M.2 накопителя и упомянутого выше контроллера Barlow Ridge.

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Как ожидается, с помощью Barlow Ridge можно будет реализовать два порта Thunderbolt 5 с максимальной пропускной способностью 120 Гбит/с. В числе преимуществ упоминается модуляция сигналов PAM-3, благодаря которой удалось добиться значительного увеличения скорости и длины пассивных кабелей до 1 метра. Intel также встроит ретаймеры Hayden Bridge для поддержки Thunderbolt 4 процессорами Arrow Lake-S.