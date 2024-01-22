И исправила некоторые неточности.

Syed Ali, Unsplash

AMD ранее представила для ноутбуков и портативных устройств первые процессоры с гибридным сочетанием ядер на базе архитектур Zen4 и Zen4c. В AMD не спешили с раскрытием подробных спецификаций подобных вариантов, в частности, не указывали рабочие частоты плотных Zen4c ядер, которые ниже, чем у стандартных Zen4. Со временем информация начала появляться на сайте компании, стали известны конфигурации, а теперь и рабочие частоты отдельных ядер, заметили в VideoCardz.

Подробности появляются и для серии APU AMD Ryzen 8000G, которая за рубежом станет доступна 31 января. В эту серию тоже входят модели, сочетающие Zen4 и Zen4c ядра — младшие Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. В 8500G будет 2 ядра Zen4 и 4 ядра Zen4c, оба типа поддерживают многопоточность, поэтому всего процессор предложит 6 ядер и 12 потоков. Для Zen4 ядер этого процессора заявлены рабочие частоты 4,1…5,0 ГГц, а для Zen4c гораздо ниже — 3,2…3,7 ГГц. В 8300G, который на данный момент для продажи в рознице не предназначен, присутствует всего лишь 1 ядро Zen4 с рабочей частотой 4,0…4,9 ГГц и 3 ядра Zen4c, которые будут работать в диапазоне 3,2…3,6 ГГц.

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В 8-ядерном 16-поточном AMD Ryzen 7 8700G и 6-ядерном 12-поточном Ryzen 5 8600G используются только Zen4 ядра. Также эти модели отличаются более производительной интегрированной графикой, 12- и 8-ядерными Radeon 780M и 760M соответственно, в то время как перечисленные в предыдущем абзаце модели довольствуются Radeon 740M с четырьмя вычислительными блоками Compute Unit (CU). Кроме этого, две старшие модели могут похвастаться встроенным нейронным сопроцессором Ryzen AI.

Не исключено, что AMD продолжит дополнять и корректировать спецификации процессоров, поскольку ранее в них были замечены ошибки, для Ryzen 5 8500G была указана поддержка одноканальной памяти, писали в Wccftech. Эта ошибка исправлена, младшие Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G официально поддерживают двухканальную память вплоть до DDR5-5200, как и старшие Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G. Но, судя по всему, процессоры смогут работать и с гораздо более скоростной памятью, что пойдёт на пользу интегрированной графике.

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VideoCardz отмечает недавние заявления представителя компании журналистам PCWorld о том, что DDR5-6000 для этих APU оптимальный выбор, а также ссылается на новость ComputerBase, где утверждается, что в тестах для презентации AMD использовала память DDR5-6400. Обновления BIOS для платформы AM5, появившиеся в прошлом году, принесли поддержку скоростной памяти DDR5. Владельцы скоростных комплектов сообщали, что смогли покорить на платформе 7000, 8000 МТ/с и более высокие скорости.