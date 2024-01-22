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MAXSUN представила GeForce RTX 4070 SUPER с двумя 8-контактными разъёмами питания
Вариант для тех, кто опасается 12VHPWR и переходников.

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GeForce RTX 4070 стала первой видеокартой NVIDIA в новой серии, которая могла поставляться не только со спорным 12VHPWR разъёмом питания, но и обычным 8-контактным. В совокупности слот PCI Express и 8-контактный разъём покрывали требования RTX 4070 по питанию — TGP в 200 Вт. Предполагалось, что новая RTX 4070 SUPER не оставит такого выбора партнёрам производителям и покупателям, для питания этой видеокарты требуется 225 Вт. Однако в продаже всё же появилась RTX 4070 SUPER без 12VHPWR, первая замечена в Китае и это вариант от компании MAXSUN из серии iCraft, сообщает TechPowerUp.

MAXSUN GeForce RTX 4070 SUPER iCraft OC12G S0.
Источник изображений: MAXSUN

Одного 8-контактного разъёма в данном случае мало, поэтому MAXSUN оснастила свой вариант GeForce RTX4070 SUPER iCraft OC12G S0 двумя. Как видно из названия, это не повлияло на мощность и частоты в худшую сторону. Двух 8-контактных разъёмов питания с большим запасом хватит для этой видеокарты, поэтому её частоты даже повысили относительно референса, на что указывает приставка OC. Производитель увеличил TGP до 245 Вт, частоту в режиме Boost до 2645 МГц — заметная прибавка величиной 170 МГц.

Для сравнения, вариант MAXSUN GeForce RTX 4070 SUPER iCraft OC12G 瑷珈 S0.
Источник изображения: MAXSUN

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Стоит отметить, что на момент написания в каталоге на сайте MAXSUN три варианта GeForce RTX 4070 SUPER, включая белый iCraft OC12G 瑷珈 S0, но только модель iCraft с тёмной расцветкой получила набор из двух 8-контактных разъёмов питания. Даже более простой двухвентиляторный вариант GeForce RTX 4070 SUPER Turbo 12G T0 поставляется с 16-контактным разъёмом дополнительного питания. Более того, на изображениях видно, что GeForce RTX4070 SUPER iCraft OC12G S0 использует другую, более компактную систему охлаждения и, похоже, несколько отличающуюся печатную плату, по сравнению с белым вариантом. Согласно Китайскому агрегатору цен smzdm.com, на момент написания белый вариант стоит от 5099 юаней, тёмный от 4999 юаней.

Источники
MAXSUN;
TechPowerUp;
smzdm.com тёмный, белый варианты.
#nvidia #видеокарты #maxsun #geforce rtx 4070 super
Источник: techpowerup.com
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