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Moleculo
ASRock представила Radeon RX 7600 XT в исполнении Challenger и Steel Legend
Обе получили небольшой заводской разгон.

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ASRock представила видеокарты AMD Radeon RX 7600 XT в исполнении Challenger OC и Steel Legend OC, сообщает VideoCardz. Компания немного повысила частоты обеих моделей относительно референса, на 2…3%. Steel Legend, вариант более высокого класса с тремя RGB вентиляторами, поставляется с частотой 2516/2799 МГц. С другой стороны, более доступный вариант Challenger с двумя вентиляторами и минималистичной подсветкой работает на частотах 2539/2810 МГц. Обе карты нуждаются в дополнительном питании через два 8-контактных разъёма, о каких-либо изменениях в энергопотреблении относительно референса не сообщается, стандартный TBP для RX 7600 XT составляет 190 Вт.

Источник изображений: ASRock Steel Legend, Challenger

Стоит напомнить, что основные отличия AMD Radeon RX 7600 XT от модели RX 7600 без XT — 16 ГБ памяти и повышенные частоты. Обе используют графический процессор Navi 33 XT с одинаковым количеством активных функциональных блоков и 128-битной шиной памяти. Модель XT может привлечь внимание энтузиастов, как бюджетный вариант, способный запускать более крупные ИИ модели, игровой вариант, способный разместить в памяти текстуры большего размера.

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ASRock не назвала цены этих видеокарт, обе должны быть представлены 24 января.

Источники
ASRock Steel Legend, Challenger;
VideoCardz.
#видеокарты #asrock #amd radeon rx 7600 xt
Источник: videocardz.com
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