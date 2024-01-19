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Компания Memory PC в сотрудничестве с Sapphire представила Radeon RX 7800 XT в необычной раскраске
Видеокарта доступна только в составе готовых сборок.

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Клиенты немецкой компании Memory PC, которая специализируется на сборке и продаже компьютеров, могут выбрать при заказе новой системы AMD Radeon RX 7800 XT в необычной раскраске, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Memory PC

Чёрно-красно-бирюзовая модель была создана в сотрудничестве с Sapphire и основывается на двухвентиляторной модели PULSE. Помимо интересного сочетания цветов на кожухе модификации, получившей название Memory PC Edition, присутствуют логотипы компании и надпись We Love Gaming. Видеокарта доступна исключительно в Memory PC и только в составе готовых систем. Карта не продаётся отдельно и её цена неизвестна.

Источник изображения: Memory PC

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AMD Radeon RX 7800 XT оснащена полноценным графическим процессором Navi 32 с 3840 потоковыми процессорами, 16 ГБ памяти GDDR6, которая работает на скорости 19,5 Гбит/с. Рассматриваемая модель работает на стандартных частотах 2124 и 2430 МГц. Для подключения дисплеев доступны два порта HDMI 2.1 и два DisplayPort 2.0. Дополнительное питание реализовано через два 8-контактных разъёма PCIe, мощность карты может достигать 266 Вт.

Источники
Memory PC;
VideoCardz.
#видеокарты #sapphire #amd radeon #radeon rx 7800 xt
Источник: videocardz.com
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