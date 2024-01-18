Результат в два раза выше, чем у Exynos 2200.

Kote Puerto, Unsplash

Будущие смартфоны Samsung Galaxy S24 в некоторых регионах будут оснащаться флагманским чипом компании Exynos 2400 на базе собственного 4-нм техпроцесса. Это значительное обновление относительно Exynos 2200. Новый чип использует более современные архитектуры, работает на более высоких частотах, предлагает больше ядер.

В частности, Samsung Exynos 2400 оснащён интегрированной графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA 3 — это преемник Xclipse 920 на базе RDNA 2 в Exynos 2200. Хотя конкретные детали конфигурации графического процессора остаются неизвестными, первый тест с участием Exynos 2400 в 3DMark Wild Life показывает двукратное преимущество над Exynos 2200, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию Twitter (заблокирован в РФ) блогера @negativeonehero.

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Утверждается, что Samsung Exynos 2400 набрал в 3DMark Wild Life 4042 балла. Это в два раза больше средней оценки 1968 баллов Exynos 2200 при показателе стабильности 66%, который показывает, на сколько может снизиться оценка из-за троттлинга при длительной нагрузке. Показатель стабильности для Exynos 2400 не раскрывается, однако известно, что в новой серии смартфонов должна быть реализована более продвинутая система охлаждения.

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Серия Samsung Galaxy S24 официально выйдет 30 января.