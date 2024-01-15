Они доступны в чёрном и белом цвете, отличаются низким уровнем шума до 20,17 децибел.

Компания Thermalright представила свой первый 60-миллиметровый (мм) вентилятор TL-B6, новинка с размерами корпуса 60×60×25 мм доступна в чёрном и белом цвете. Крыльчатка вентилятора состоит из семи лопастей и вращается на скорости до 3200 оборотов в минуту.

Источник изображения: Thermalright

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На максимальных оборотах вентилятор способен развивать воздушный поток 16,17 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление 1,6 мм водяного столба. Уровень шума не должен превышать 20,17 децибел. Вентилятор подключается к 4-контактному разъёму питания. В вентиляторе используется гидродинамический подшипник с обозначением S-FDB V2, также стоит отметить наличие антивибрационных резиновых вставок в местах крепления по обеим сторонам корпуса.

Источник изображения: Thermalright

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Теперь ассортимент вентиляторов компании Thermalright включает 140-, 120-, 90-, 80- и 60-мм варианты. В первых трёх размерах есть вентиляторы как с ARGB подсветкой, так и без неё, 80- и 60-мм моделей с подсветкой на данный момент в ассортименте нет, да и надобности, вероятно, тоже.