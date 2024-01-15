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GeForce RTX 3050 6 ГБ появится на рынке в течение нескольких недель, сообщает VideoCardz, называя все основные характеристики новинки. Видеокарту сильно урезали. Относительно оригинальной модели, выпущенной в самом начале 2022 года, уменьшился объём памяти, её пропускная способность, количество CUDA, рабочие частоты, мощность. Хотя последнее позволит создавать конструкции без дополнительного питания и с пассивным охлаждением, очевидно, что производительность заметно снизится.
В GeForce RTX 3050 6 ГБ будут использовать графический процессор с 2304 ядрами CUDA, что на 10% меньше количества в оригинальной 8-гиговой модели. Столько же ядер предлагает OEM версия RTX 3050, но она всё ещё сохраняет 8 ГБ памяти со 128-битной шиной и пропускной способностью 224 ГБ/с. В новой же версии с 6 ГБ памяти и 96-битной шиной пропускная способность составит около 168 ГБ/с, на 25% меньше.
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Что касается мощности и частот, карта теряет 46% от первоначального TDP, чтобы уложиться в возможности PCIe разъёма по питанию, утверждается, что этот показатель для GeForce RTX 3050 6 ГБ составляет всего лишь 70 Вт. Это сказалось на рабочих частотах, базовая снизилась на внушительные 510 МГц, пиковая — на 307 МГц. Стандартный рабочий диапазон видеокарты под нагрузкой 1042…1470 МГц.
При таких характеристиках видеокарту стоило бы назвать RTX 3040, считают специалисты, но NVIDIA думает иначе. Стоит напомнить, по предыдущим слухам, оригинальную модель сняли с производства, новая урезанная версия заменит её. Если верить прогнозам, рекомендованная цена в США составит 179 долларов, на 70 долларов меньше стартовой цены оригинальной модели. При этом от инсайдеров не поступает слухов о выпуске настольной RTX 4050 или какого-нибудь другого варианта нового поколения на замену RTX 3050.