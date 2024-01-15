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GeForce RTX 3050 6 ГБ приписывают наличие 2304 CUDA ядер и сильно урезанные частоты с TDP
TDP карты снизят сразу на 46%.

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GeForce RTX 3050 6 ГБ появится на рынке в течение нескольких недель, сообщает VideoCardz, называя все основные характеристики новинки. Видеокарту сильно урезали. Относительно оригинальной модели, выпущенной в самом начале 2022 года, уменьшился объём памяти, её пропускная способность, количество CUDA, рабочие частоты, мощность. Хотя последнее позволит создавать конструкции без дополнительного питания и с пассивным охлаждением, очевидно, что производительность заметно снизится.

В GeForce RTX 3050 6 ГБ будут использовать графический процессор с 2304 ядрами CUDA, что на 10% меньше количества в оригинальной 8-гиговой модели. Столько же ядер предлагает OEM версия RTX 3050, но она всё ещё сохраняет 8 ГБ памяти со 128-битной шиной и пропускной способностью 224 ГБ/с. В новой же версии с 6 ГБ памяти и 96-битной шиной пропускная способность составит около 168 ГБ/с, на 25% меньше.

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Что касается мощности и частот, карта теряет 46% от первоначального TDP, чтобы уложиться в возможности PCIe разъёма по питанию, утверждается, что этот показатель для GeForce RTX 3050 6 ГБ составляет всего лишь 70 Вт. Это сказалось на рабочих частотах, базовая снизилась на внушительные 510 МГц, пиковая — на 307 МГц. Стандартный рабочий диапазон видеокарты под нагрузкой 1042…1470 МГц.

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При таких характеристиках видеокарту стоило бы назвать RTX 3040, считают специалисты, но NVIDIA думает иначе. Стоит напомнить, по предыдущим слухам, оригинальную модель сняли с производства, новая урезанная версия заменит её. Если верить прогнозам, рекомендованная цена в США составит 179 долларов, на 70 долларов меньше стартовой цены оригинальной модели. При этом от инсайдеров не поступает слухов о выпуске настольной RTX 4050 или какого-нибудь другого варианта нового поколения на замену RTX 3050.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 30 #rtx 3050 6 гб
Источник: videocardz.com
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