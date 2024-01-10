Башни кулеров закрыты декоративными крышками, в каждой крышке 18 светодиодов.

Thermaltake анонсировала на выставке CES 2024 серию воздушных процессорных кулеров ASTRIA ARGB, в неё вошли однобашенные модели 200 и 400, а также двухбашенная модель под номером 600. Башни кулеров сверху закрыты декоративными крышками, в каждой из которых находится 18 светодиодов. Крышка подсвечивается по периферии, также свет проникает через перфорацию в центре, благодаря чему создаётся эффект метеоритного дождя.

Thermaltake ASTRIA 600 ARGB. Источник изображения: Thermaltake

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Кроме этого, по 9 светодиодов присутствует в новой улучшенной версии 120-мм вентиляторов CT120 ARGB. В комплект однобашенных кулеров входит один вентилятор, двухбашенный ASTRIA 600 ARGB комплектуется двумя. Чтобы создать акцент на световых эффектах, вся конструкция кулеров ASTRIA ARGB окрашена в чёрный цвет. Максимальный воздушный поток комплектных вентиляторов составляет 65 кубических футов в минуту (CFM), статическое давление 2,56 мм водного столба, а уровень шума — 26,8 дБ.

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В Thermaltake ASTRIA 200 ARGB используется четыре тепловые трубки диаметром 6 мм и прямой контакт с крышкой процессора, в моделях 200 и 400 по шесть тепловых трубок и в основании используется медный никелированный теплораспределитель. Теоретическая производительность моделей 200, 400 и 600 составляет 210, 230 и 265 Вт соответственно.