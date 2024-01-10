Новая технология повысит чёткость и плавность, комфорт для глаз.

NVIDIA представила технологию G-SYNC Pulsar, называя её следующей ступенью в эволюции технологии Variable Refresh Rate (VRR). Как объясняет компания, новая разработка призвана не только обеспечить плавное отображение динамического контента, но и повысить чёткость изображения, в частности, благодаря переменному стробированию подсветки.

Эволюция G-SYNC. Источник изображения: NVIDIA Corp.

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Новая технология NVIDIA G-SYNC Pulsar управляет Adaptive Overdrive и импульсами подсветки с помощью нового алгоритма, динамически подстраивая параметры под различную скорость рендеринга и тем самым препятствует появлению размытия и шлейфов во всём диапазоне частот VRR.

NVIDIA G-SYNC Pulsar не только позволит улучшить качество изображения, глазам пользователя в целом должно стать комфортнее благодаря динамическому контролю яркости и длительности импульсов. Также это упростит эксплуатацию дисплеев, избавляя пользователей от необходимости ручной настройки.

Преимущества технологии NVIDIA показала на примере Counter-Strike 2. Видео, записанное на высокоскоростную камеру, показывает, что динамическое изображение на мониторе с включённой G-SYNC Pulsar гораздо чётче. В демонстрации использовался монитор с частотой обновления 360 Гц.