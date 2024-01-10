В него можно установить 400-мм видеокарту и 420-мм радиатор.

Thermaltake представила на CES 2024 новейшее дополнение к серии необычных корпусов The Tower, которые известны благодаря компактной башенной конструкции и отличной обзорности внутренних компонентов.

Источник изображений: Thermaltake

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Модель Tower 300 — это небольшой Mini-Tower корпус с шестиугольной призматической конструкцией. Он совместим с miniITX и MicroATX материнскими платами, ATX блоками питания, крупными видеокартами и радиаторами систем жидкостного охлаждения. Максимально возможная длина видеокарты 400 мм, а радиатора — 420 мм. Что интересно, корпус можно установить горизонтально, но для этого потребуется специальная подставка (Chassis Stand Kit), которая, к сожалению, в комплект не входит и приобретается отдельно. Также отдельно можно приобрести небольшой дисплей, для которого предусмотрено место в нижней части корпуса.





В числе других особенностей: пара предустановленных 140-мм вентиляторов CT140, помимо которых можно установить ещё шесть 120- или 140-мм вентиляторов, корпус хорошо защищён от пыли со всех сторон благодаря съёмным фильтрам, позволяет установить до трёх 2,5 или 3,5-дюймовых накопителей, съёмные панели упрощают сборку и обслуживание системы. На передней панели ввода-вывода расположены один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.0 и аудиоразъем. Также немаловажно, что Tower 300 будет доступен в широкой палитре цветов Thermaltake.

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