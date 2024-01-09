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Moleculo
Lenovo анонсировала видеокарты GeForce RTX 40 SUPER и RTX 4090 D в серии Legion
Но заполучить их можно будет только в составе фирменных готовых ПК.

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Lenovo планирует выпустить видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER и RTX 4090D в серии Legion, сообщает VideoCardz. Серия выполнена в простом прямоугольном и одновременно стильном дизайне, который отлично гармонирует с другими компонентами.

Источник изображения: Lenovo China

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Видеокарты RTX 4090D, 4080 SUPER и 4070 Ti SUPER будут доступны в составе флагманских игровых ПК Lenovo Legion 9000K, а в системах среднего класса Legion 7000K будут использовать RTX 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER. Опознать новую серию игровых ПК Lenovo можно будет по отметке 2024 в названии продукта.

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Сроки выхода новых систем не называются, но учитывая, что RTX 4070 SUPER поступит в продажу 17 января, 4070 Ti SUPER 24 января, 4080 SUPER и 4090D в последнюю неделю января, логично предположить, что новые видеокарты Legion и новые готовые системы компании появятся в продаже к началу февраля. Отдельно видеокарты, скорее всего, продаваться не будут, только в составе готовых ПК.

#nvidia #видеокарты #lenovo
Источник: videocardz.com
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