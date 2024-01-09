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Moleculo
В MSI разработали гибридный кулер с жидкостным контуром для флагманских SSD
Таким кулером, вероятно, будет комплектоваться MSI Spatium M580 Frozr Liquid — накопитель с максимальной скоростью 14 ГБ/с.

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Сравнительно недавно MSI представила флагманский твердотельный NVMe M.2 PCIe 5.0 накопитель Spatium M570 Pro Frozr. Максимальная скорость этой новинки достигает 12,4 гигабайт в секунду (ГБ/с) на операциях последовательного чтения. На CES 2024 компания сообщила о подготовке ещё более быстрой модели Spatium M580 Frozr Liquid, скорости которой достигают 14 ГБ/с. Впечатляют не только скоростные показатели, но и необычная система охлаждения, продемонстрированная с этим накопителем.

Источник изображения: Micro-Star International Co., Ltd

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Система охлаждения Frozr Liquid является гибридной, она включает жидкостный контур с насосом, а также центробежный вентилятор, который создаёт принудительный поток воздуха для более эффективного рассеивания тепла. Подробностей о конструкции не так много, судя по опубликованному изображению, она занимает довольно много пространства. Подробные характеристики пока не разглашаются, ожидается, что MSI Spatium M580 Frozr Liquid будет доступен в вариантах ёмкостью 1, 2 и 4 ТБ.

#ssd #msi #твердотельные накопители #системы охлаждения
Источник: msi.com
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