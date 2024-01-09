При необходимости новые BIOS можно найти на сайте компании.

Компания ASRock объявила о поддержке новейших процессоров AMD своими материнскими платами. Речь идёт как о серии Ryzen 8000G для платформы AM5, так и новинках в серии Ryzen 5000 для всё ещё сохраняющей актуальность платформы AM4. Компания сообщила, что новые версии прошивок уже доступны на сайте, в частности, обновления публикуются в разделе поддержки каждой конкретной материнской платы.

Источник изображения: ASRock Inc. AMD представила новинки накануне. Платформа AM5 получила первые APU с производительной интегрированной графикой RDNA3 — в рознице появятся три модели с кристаллами Phoenix 1 и 2, только с ядрами Zen4 и комбинацией Zen 4 и 4c соответственно. Для платформы AM4 представили четыре новых процессора: 8-ядерную 3D V-Cache модель, 8-ядерный процессор семейства Cezanne с отключённой интегрированной графикой, два 6-ядерных APU с повышенными частотами и графикой Vega 7.