Платформа AM5 получает обновления, а на AM4 всё должно работать с BIOS на базе AGESA 1.2.0.B.

MSI объявила об обновлении BIOS материнских плат AMD AM5 и AM4 для поддержки новейших процессоров Ryzen 8000 и 5000 серий соответственно. Компания реализует совместимость APU Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G со своими материнскими платами X670E, X670, B650 и A620 (прим. и, вероятно, B650E), первые бета-версии прошивок уже доступны на сайте компании для загрузки. Ведётся усердная работа над выпуском финальных версий BIOS.

Источник изображения: Micro-Star International

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MSI сообщает, что её материнские платы AM4 полностью совместимы с новейшими процессорами AMD Ryzen 5000 c текущей официальной версией BIOS на базе прошивки AGESA Combo Am4v2PI 1.2.0.B — пользователи могут легко и без проблем обновлять свои процессоры.

Пользователи могут проверить наличие обновлений для интересующей материнской платы на официальном сайте MSI, на странице конкретной модели платы.

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Компания AMD представила новые процессоры Ryzen 8000 и 5000 сегодня, в число новинок для платформы AM5 вошли новые APU, на платформе AM4 появились не только новые APU, но и ещё пара процессоров, включая новую 8-ядерную 3D V-Cache модель.