Ещё плата получила белоснежный дизайн, усиленный PCIe 5.0 x16 и поддержку Sensor Panel Link.

Gigabyte объявила о выпуске материнской платы B650E Aorus Elite X AX Ice, которая при установке в неё новейших процессоров AMD Ryzen 8000 серии предоставит поддержку USB-C 40 с пропускной способностью гигабит в секунду, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: GIGA-BYTE Technology и TechPowerUp

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Информация о материнской плате пока ограничивается набором основных особенностей, в числе которых PCIe 5.0 x16 слот для видеокарты с усиленной конструкцией, оптимизации для увеличения производительности интегрированной графики новых APU AMD, фирменные решения для быстрой фиксации и охлаждения M.2 твердотельных накопителей, возможность подключения внешних дисплеев для мониторинга за счёт наличия Sensor Panel Link, белоснежный дизайн и т.д.

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Также сообщается о выпуске обновлённых прошивок для поддержки первых процессоров AMD Ryzen 8000, а именно линейки APU Ryzen 8000G, на уже выпущенных материнских платах AM5.