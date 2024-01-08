Пользователям предлагают современные альтернативы.

Microsoft выпустила новое обновление для Windows 11, которое напоминает о скором удалении из операционной системы встроенного приложения Steps Recorder, сообщает Windows Latest. Приложение впервые появилось в Windows 7 и предназначалось, как вспомогательный инструмент для видеофиксации этапов, приводящих к возникновению ошибок. Это простое средство записи экрана, которое до сих пор востребовано, но Microsoft подтвердила свои намерения избавиться от него в обновлении, доступном на канале Canary.

Источник изображения: Windows Latest

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Microsoft обновила приложение, добавив в него оповещение о предстоящих изменениях. Ссылка в оповещении отправляет пользователя к документации, где скорое удаление Steps Recorder оправдывается стремлением к инновациям. Обычные пользователи начнут видеть это оповещение в обновлении Windows 11 Moment 5, которое ожидается в конце февраля. Современными альтернативами Steps Recorder можно считать «Ножницы» (Snipping Tool), Clipchamp и даже встроенную игровую панель.

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В Microsoft подтвердили Windows Latest, что Steps Recorder не планируют удалять из Windows 10.