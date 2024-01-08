Прогнозы инсайдеров подтвердились

Vishal Bansal, Unsplash

Прогнозы инсайдеров в отношении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 Super подтвердились, ресурс VideoCardz опубликовал выдержки из презентации новинок, подтверждающие их рекомендованные цены и основные характеристики.

Рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 4080 Super установлена на уровне 999 долларов, что на 200 долларов меньше начальной цены оригинальной версии, продажи которой, судя по всему, завершат. В свою очередь, RTX 4070 Ti Super с рекомендованной ценой 799 долларов, скорее всего, заменит RTX 4070 Ti. В то же время RTX 4070 Super будет стоить 599 долларов и не заменит оригинальную модель, которая подешевеет до 549 долларов.

реклама

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super получила 10240 ядер CUDA, 16 ГБ памяти GDDR6X с самыми быстрыми чипами в линейке 23 Гбит/с, показатель мощности TGP 320 Вт. Однако этой модели потребуется около 246 Вт во время игр и 15 Вт в режиме ожидания. NVIDIA ориентирует эту карту, как решение для игр в 4K с трассировкой лучей. Новинка поступит в продажу 31 января.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super будет иметь 8448 ядер CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. Несмотря на то, что максимальный заявленный для видеокарты TGP составляет 285 Вт, средняя игровая мощность оценивается в 226 Вт. Обновление подсистемы памяти — самая примечательная особенность. NVIDIA утверждает, что RTX 4070 Ti Super предложит в некоторых играх 2,5-кратное повышение производительности относительно RTX 3070 Ti с учётом DLSS и генерации кадров. Официально RTX 4070 Ti Super поступит в продажу 24 января.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наконец, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super обращает на себя внимание 20-процентной прибавкой ядер относительно оригинальной версии, видеокарта предложит 7680 CUDA. Вопреки некоторым слухам, видеокарта имеет 36 МБ кэш-памяти 2-го уровня, а не 48 МБ. Среднее энергопотребление в играх заявлено на уровне 200 Вт при максимальном значении 220 Вт. Дата начала продаж RTX 4070 Super — 17 января.