Новинки ожидают в продаже в 1-2 квартале 2024 года.

На CES 2024 компания Acer рассказала о подготовке новых игровых мониторов Predator, сообщают Neowin и El Chapuzas Informático.

Acer Predator Z57. Источник: Acer

Возглавил модельный ряд огромный 57-дюймовый Mini-LED монитор Predator Z57 с кривизной 1000R, соотношением сторон 32:9 и 2304 зонами локального затемнения. Он обладает впечатляющим разрешением 7680×2160 пикселей и при этом поддерживает частоту обновления 120 Гц. Помимо этого монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR 1000 и может похвастаться 98% покрытием цветовой гаммы DCI-P3. Predator Z57 оснастили двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4 с поддержкой режимов «картинка за картинкой» (picture-by-picture) и «картинка в картинке» (picture-in-picture). Для США рекомендованная цена монитора составит 2499,99 долларов, для Европы — 2399 евро.

Acer Predator X39. Источник: Acer

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Также Acer готовит несколько меньших моделей: 34-дюймовый Mini-LED монитор Predator X34 V3, 39- и 34-дюймовый OLED мониторы Predator X39 и X34 X. Predator X34 V3 будет иметь изогнутый дисплей с кривизной 1500R, соотношением сторон 21:9, разрешением 3440×1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц. Он поступит в продажу в США по цене 899,99 долларов, в Европе — по цене 849 евро.

Acer Predator X34 V3. Источник: Acer

Acer Predator X39 и X34 X имеют кривизну 800R с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440×1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Оба монитора сертифицированы VESA DisplayHDR True Black 400, обладают 99% охватом цветовой гаммы DCI-P3. В США Predator X39 будет продаваться по цене 1499,99 долларов, а Predator X34 X — 1299,99 долларов. Для Европы названы цены 1499 и 1299 евро соответственно.

Acer Predator X34 X. Источник: Acer

За рубежом начало продаж запланировано на второй квартал 2024 года, все перечисленные модели получили поддержку технологии AMD FreeSync Premium и встроенные KVM-переключатели.

Отдельно Acer анонсировала модель Predator SpatialLabs View 27. Это 3D монитор, для работы с которым не нужны стереоскопические очки. Не многие игры используют преимущество этой технологии, например, ремастер Alan Wake предлагает поддержку, а недавно выпущенный Alan Wake 2 нет. Посмотреть список поддерживаемых игр можно на сайте SpatialLabs.

Acer Predator SpatialLabs View 27. Источник: Acer

Acer Predator SpatialLabs View 27 позволяет проецировать 2D- и 3D-изображения с разрешением 3840×2160 пикселей при частоте обновления 160 Гц. Максимальная яркость составляет 400 нит, что касается технологий синхронизации, заявлены: AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync Compatible. Помимо прочего, в мониторе есть акустическая система с поддержкой объёмного звучания Acer Immerse Audio и интеллектуальной адаптацией к действиям пользователя, встроенное решение для отслеживания взгляда.

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Acer Predator SpatialLabs View 27 поступит в продажу в первом квартале 2024 года, в Европе монитор будет стоить от 1999 евро.