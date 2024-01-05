DRAM буфер и скорости до 14 ГБ/с.

Компания Team Group анонсировала скоростной M.2 PCIe 5.0 твердотельный накопитель (SSD) T-FORCE GE PRO с поддержкой протокола NVMe 2.0, новинку представят на выставке CES 2024. В основе накопителя лежит 12-нанометроый многоядерный контроллер IG5666 от компании InnoGrit, который позиционируется не только как производительное, но и эффективное решение. В паре с контроллером будут работать скоростные чипы памяти 2400 МТ/с и DRAM кэш. Заявлены скорости до 14 ГБ/с.

В числе других особенностей накопителя, перечисляемых Team Group: наличие температурных сенсоров и интеллектуальное регулирование производительности по температуре для предотвращения перегрева, поддержка 4K LDPC, фирменное программное обеспечение для мониторинга. На данный момент компания не приводит более подробных характеристик, остаётся ждать полноценной презентации. За рубежом накопители ожидаются в продаже уже в начале февраля.