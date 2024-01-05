Урезанный вариант RTX 6000 Ada.

NVIDIA представила видеокарту RTX 5880 Ada, которая впервые была замечена месяцем ранее в драйверах. Как объясняют в Wccftech, это урезанный вариант RTX 6000 Ada, модели, которая на сегодняшний день является флагманом в линейке профессиональных видеокарт NVIDIA RTX поколения Ada. Характеристики новой модели были подобраны так, чтобы совокупная вычислительная производительность не превышала величину, установленную экспортными ограничениями США, и видеокарту можно было поставлять в Китай и другие страны, к которым применяются эти ограничения.

NVIDIA RTX 5880 Ada основана на варианте графического процессора AD102 с 14080 ядрами CUDA и 440 тензорными ядрами. Количество функциональных блоков уменьшилось примерно на 22%, по сравнению с тем, что предлагает флагман линейки. При частоте чипа 2,5 ГГц вычислительную производительность снизилась практически пропорционально, примерно на 24%.

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Подсистема памяти не претерпела изменений, RTX 5880 Ada предлагает те же 48 ГБ GDDR6 с коррекцией ошибок, набранной чипами 20 Гбит/с. Общая пропускная способность памяти достигает 960 ГБ/с. Мощность урезанной новинки снизилась на 15 Вт, карта требует 285 Вт энергии, при этом оснащаясь двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором.