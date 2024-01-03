Все с разъёмом питания 12VHPWR

Компания ZOTAC собирается представить видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER в фирменном исполнении Trinity Black и Twin Edge, немного обновив дизайн этих серий, сообщает VideoCardz. Ресурс публикует несколько рендеров, которые позволяют ознакомиться с тем, какие изменения подготовила ZOTAC.

Начиная с более крупного варианта GeForce RTX 4070 SUPER Trinity Black, видеокарта будет использовать три вентилятора, как и оригинальная версия без приставки SUPER. Судя по изображениям, компания внесла незначительные изменения в радиатор, но конструкция кожуха и вентилятора осталась прежней. В данном исполнении RTX 4070 уже поставлялась с одним разъемом питания 12VHPWR.

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В серии Twin Edge будут доступны модели с заводским разгоном и без него. В данном случае оригинальные RTX 4070 использовали стандартный 8-контактный разъём питания, а RTX 4070 SUPER будет использовать новый 12VHPWR. Хотя 8-контактный разъём обеспечивает необходимую мощность 220 Вт, ZOTAC выбрала новый разъём. Ожидается, что большинство партнёрских моделей RTX 4070 SUPER также будут использовать 16-контактный разъем.

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Видеокарты RTX 4070 SUPER от ZOTAC будут анонсированы 8 января, но доступны только через 9 дней, сообщают в VideoCardz. Компания еще не подтвердила полные характеристики и цены.