Отборный процессор может получить частоту 6,2 ГГц.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Вот уже несколько поколений Intel выпускает в настольном сегменте отборные флагманские процессоры KS, отличающиеся повышенной тактовой частотой. В линейке Core 13-го поколения компания представила Core i9-13900KS — первый процессор, который предлагал из коробки максимальную частоту 6,0 ГГц. Так получилось, что Core 14-го поколения являются обновлением предыдущей серии и новый флагман 14900K уже предлагает пиковую частоту 6,0 ГГц. Были сомнения, сможет ли Intel выжать ещё 100…200 МГц, чтобы и в новом поколении представить процессор KS. Не исключено. Предположительно, в Сети появилось фото нового 14900KS, сообщает VideoCardz.

Фотографию опубликовал Twitter (заблокирован в РФ) блогер @9550pro, её первоисточник, судя по всему, одна из тематических групп в китайских мессенджерах. Подлинность процессора неизвестна, опознавательная информация скрыта автором, так что пока нельзя утверждать о подготовке новой отборной модели. Если допустить, что она появится, то, как и в прошлый раз, можно ожидать повышения пиковой частоты ещё на 200 МГц с увеличением базовой мощности до 150 Вт. Предыдущие модели KS были выпущены к марту-апрелю, возможно, на этот раз отборная модель появится раньше.