Отчёт Geekbench раскрыл некоторые спецификации нового процессора.

Неделя остаётся до начала крупной выставки CES 2024, на которой ведущие производители компьютерных комплектующих и прочей электроники должны представить множество новинок. Что касается Intel и её партнёров, ожидается дальнейшее расширение ассортимента ноутбуков с новыми процессорами Intel Meteor Lake, представленными в декабре, а также обновление ноутбуков прошлого поколения процессорами Raptor Lake Refresh. В частности, обновлённый ноутбук Colorful M15 24 отметился накануне в Geekbench, сообщает VideoCardz. Была протестирована конфигурация с процессором Core i5-14450HX.

Источник: Geekbench

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Intel Core i5-14450HX — это настольный процессор в корпусе BGA, как и все другие представители линейки HX. Конкретно данная модель предлагает 10 ядер и 16 потоков с пиковой частотой 4,8 ГГц. Таким образом, относительно предшественника 13450HX новинка на 200 МГц большую пиковую частоту. Что касается результатов, согласно анализу, проведённому в VideoCardz, оценки 14450HX и 13450HX практически не отличаются, преимущество нового чипа достигает 2% по однопоточной производительности за счёт более высокой пиковой частоты.

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Ожидается, что Intel выпустит в линейке Raptor Lake-HX Refresh, как минимум, пять процессоров с 24-ядерным флагманом, работающим на тактовой частоте до 5,8 ГГц. Все эти модели ориентированы на производительные игровые ноутбуки или мобильные рабочие станции, которые будут комплектоваться дискретной графикой высокого класса.