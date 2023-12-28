Это первый патч в преддверии выхода новых настольных APU

Unervi González, Unsplash

Компания Gigabyte была первым производителем материнских плат, подтвердившим подготовку настольных APU Ryzen 8000G для платформы AMD AM5. Компания рассказала об этом в объявлении по поводу выпуска нового BIOS с прошивкой AGESA 1.1.0.1. Подготовка к предстоящему запуску новинок продолжается, специалисты исправляют недочёты, стараясь обеспечить как можно более надёжную поддержку новых APU к моменту их выхода. Так, Gigabyte выпустила новую бета-версию BIOS на основе прошивки AMD AGESA 1.1.0.1a, сообщает Wccftech.

Этот выпуск, вероятно, первый из нескольких патчей, которые мы можем увидеть до выпуска новых APU. BIOS также содержит обновлённый код SMU для семейства Hawk Point, версия была обновлена с 76.75.0 до 76.78.0, сообщается со ссылкой на таблицы от энтузиастов форума HardwareLuxx.

реклама

Специалисты не рекомендуют поспешно переходить на более новую версию BIOS, тем более бета-версию, присмотреться к ней стоит только если она решает какие-либо актуальные для владельца платы проблемы. Предположительно, будет несколько обновлений перед выходом новых APU AMD Ryzen 8000G в конце января, лучше дождаться последней стабильной версии BIOS, доступной к моменту выхода новых чипов.