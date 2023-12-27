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Moleculo
GitHub напоминает о необходимости настроить двухфакторную аутентификацию до крайнего срока
Не настроившим ограничат доступ.

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Markus Spiske, Unsplash

GitHub напоминает пользователям о необходимости настроить двухфакторную аутентификацию (2FA), чтобы сохранить доступ ко всем возможностям платформы. Разработчики, загружающие код на платформу, должны включить дополнительную защиту своих учётных записей до 19 января будущего года — это предупреждение отображается на сайте GitHub и было отправлено по электронной почте, сообщает Bleeping Computer. Мера необходима для усиления защиты учётных записей и предотвращения загрузки вредоносного кода в репозитории, можно представить серьёзность последствий, если в результате взлома вредоносный код будет загружен в какой-нибудь популярный репозиторий, а оттуда по цепочке попадёт в другие проекты, особенно, в случае, если сборки осуществляются автоматически.

Если не настроить двухфакторную аутентификацию к назначенной дате, доступ к платформе будет ограничен, пользователей будут автоматически перенаправлять в раздел настроек, где можно будет выбрать методы дополнительной защиты. Рекомендуется настроить, как минимум, два метода, поскольку после включения двухфакторной аутентификации восстановить доступ в случае утери данных может быть невозможно: придётся воспользоваться вторичными, третичными и т.д. методами 2FA (если они были настроены), либо кодами восстановления.

#github
Источник: bleepingcomputer.com
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